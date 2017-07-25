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TKÜUGD, Sadun Köprülü'yü unutmadı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Türkmenlerin bayrak ismi Gazeteci Sadun Köprülü'nün vefatının 3. yılında bir mesaj yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Yaşamı boyunca haklı Türkmen davası için uğraşan merhum Sadun Köprülü bir gazeteci olarak bir çok platformda Türkmenlerin sesi olmuştur. Elinde kalemi, sönmez sesiyle yaşamını hiçe sayarak Türkmen davasına ömrünü adamıştır. Hayatı boyunca kendisine yapılan haksızlıklara göğüs geren gazeteci meslektaşımızı rahmetle anıyoruz" denildi.

(AY-GY-Y)



25.07.2017 15:27:53 TSI

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