Keleş: "Sakarya'nın 100 yılını planlıyoruz"

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetimini kabul etti.

SASKİ Genel Müdürlük binasında gerçekleşen görüşmede SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SASKİ tarafından şehir genelinde devam eden yatırımlara dair önemli bilgiler verirken, MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'da Sakarya'nın musluklarından su içilebilir nadir şehirlerden biri olduğunu dile getirdi. MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun konuşmasında, "SASKİ'nin şehir genelinde yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. SASKİ tarafından Sakaryamız için Türkiye'de örnek projeler hayata geçiriliyor. Özellikle içmesuyu kalitesi konusunda musluklarından su içilebilir nadir şehirlerden biriyiz. Musluk suyuna bu noktada güveniyoruz. Hem SASKİ Genel Müdürümüz Dr. Rüstem Keleş hem de ekibinin şehrimiz için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. MÜSİAD olarak bizde şehrimiz ülkemiz için çalışıyoruz. Bu noktada MÜSİAD olarak SASKİ'nin her zaman yanındayız. Bugün olduğu gibi gelecekte de ortak projelerle şehrimizin geleceği için birlikte hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş ise, "Şehrimiz için yüksek teknolojiye sahip Türkiye'nin en iyi arıtma tesislerini inşa ettik. Bu tesislere yenilerini de ekliyoruz. Kullandığımız özel sistemlerle suyun kaynağından vatandaşlarımızın musluklarına kadar her anını izliyoruz. Altyapı anlamında son derece bilimsel çalışıyoruz. SASKİ olarak bugün içmesuyu ile ilgili geliştirdiğimiz ve kullandığımız teknolojilerle içmesuyu konusunda tam güven sağlıyoruz. Bu anlamda 'Sakarya'da su çeşmeden içilir.' sözümüzün her zaman arkasındayız. Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştırıyoruz. Bizim incelemelerimiz araştırmalarımız dışında, bağımsız kuruluşların yaptığı incelemelerde bunu gösteriyor. Kurum olarak şehrimizin 16 ilçesinde hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. Bu anlamda MÜSİAD'ında yanımızda olduğunu bilmek de bizi güçlü kılıyor" diye konuştu.

Sakarya için ilkleri hayata geçirdiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimiz için yeni bir içmesuyu kaynağı oluşturuyoruz. Çevresel risklerden uzak bir alanda Akçay Barajı'nı inşa ediyoruz. Barajımızın gövdesi yükseliyor. Tamamlandığında Sapanca Gölü'müze önemli bir alternatif olacak. Aynı zamanda enerji de üreteceğiz. Serdivan ve Erenler ilçelerimizde önemli iki yağmursuyu projesini hayata geçirdik. İki bölgede de kutu kanal inşa ediyoruz. Bu kadar geniş çaplı bir proje Sakarya tarihinde ilk defa yapılıyor. 1999 depreminde bölgenin ciddi oranda zarar gören altyapısını yeniliyoruz. İçmesuyu yenileme çalışması ile de vatandaşlarımıza ulaştırdığımız suyun kalitesini güvence altına alıyoruz. SASKİ olarak şehrimizin hem içmesuyu hem de altyapı anlamında 100 yılını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

25.07.2017 15:28:44 TSI

