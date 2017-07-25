Besni'de 13 yaşındaki çocuk damdan düştü
Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde 13 yaşındaki çocuk 2. kattan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Oyratlı Köyünde iki katlı evin damında yatan 13 yaşındaki Mustafa Açar, gece geç saatlerde damdan düşerek yaralandı. Ağır yaralanan Açar, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayati tehlikesinin bulunmasının ardından ambulansla Adıyaman 400 Yataklı devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(RK-SD-Y)
25.07.2017 15:34:27 TSI
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