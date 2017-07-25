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Erzurum'da yabancı uyruklu 123 göçmen yakalandı

25 Temmuz 2017 Salı, 15:33
Erzurum'da yabancı uyruklu 123 göçmen yakalandı
Erzurum'da yabancı uyruklu 123 göçmen yakalandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 123 kaçak ile kaçakçılığın organizatörü 4 kişi yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yasadışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu şahısları Ağrı - Erzurum illeri üzerinden batı illerine götürmeye çalıştıkları bilgisinin alınması üzerine; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 1 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 24 Temmuz 2017 tarihinde icra edilen operasyonda, yasadışı yollardan yurda giriş yapan 123 göçmen, bunlara aracılık eden 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, göçmenlerin sevkinde kullanılan 1 araç ele geçirildi.
Yabancı uyruklu şahıslar, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102'nci maddesi gereği kişi başı 2.507 TL olmak üzere toplam 308.361 TL idari para cezası uygulanarak, Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AA-AA-Y)

25.07.2017 15:34:37 TSI
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