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Mehmet Akif Mahallesi Taziye Evi inşasına başlandı

25 Temmuz 2017 Salı, 15:35
Mehmet Akif Mahallesi Taziye Evi inşasına başlandı
Mehmet Akif Mahallesi Taziye Evi inşasına başlandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapımı planlanan taziye evinin inşasına başlanıldı.
Taziye evi projeleriyle dikkat çeken ve bu anlamda hayırsever vatandaşlarla birlikte önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesi, 2017 yılı yatırım programına aldığı taziye evlerine bir bir başlıyor. Son olarak Mehmet Akif Mahallesinde yapımına başlanan taziye evinin temel kazı çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler temel kazı işleminden hemen sonra inşaat çalışmalarına başlayacak.
Bayan ve erkekler için iki katlı olacak taziye evinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, yeni taziye evi inşaat çalışmalarının da devam edeceğini müjdeledi.
(CK-SD-Y)

25.07.2017 15:37:03 TSI
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