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Petrol Caddesinde istinat duvarı örüldü

25 Temmuz 2017 Salı, 15:37
Petrol Caddesinde istinat duvarı örüldü
Petrol Caddesinde istinat duvarı örüldü

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapımına başlanan Petrol Caddesi'nde istinat duvarı örüldü.
Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltı tamamlanan Petrol Caddesi (Flamingo Yolu)'nde yapımına başlanacak olan kaldırım çalışmasından önce gerekli yerlere istinat duvarı örüldü. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, istinat duvarı örme işinin kısa süre içerisinde tamamlanarak cadde boyu kaldırım döşeme çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Yolun bazı bölümlerinde kot farkı var. Bu farkın sorun teşkil etmemesi için istinat duvarı örüyoruz. Bu çalışmamızdan hemen sonra cadde boyu kaldırım döşeme çalışmalarına başlayacağız. Yapacağımız çalışmalarla Petrol Caddesi'ni prestijli caddelerimizden birisi haline getireceğiz" dedi.
(CK-SD-Y)

25.07.2017 15:39:06 TSI
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