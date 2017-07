YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DSİ, Bolu'nun yeni içmesuyu hattını belediyeye devretti

DSİ, Bolu'nun yeni içmesuyu hattını belediyeye devretti



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan Bolu Hamsu Pompa İstasyonu İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası Terfi Hattı Projesi, Bolu Belediyesi'ne devredildi.

Bolu Belediyesinin, içmesuyu ihtiyacını, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyarak karşılamak amacıyla başlattığı "Bolu Hamsu Pompa İstasyonu İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası Terfi Hattı Projesi" protokole uygun olarak, DSİ tarafından tamamlanarak düzenlenen törenle Bolu Belediyesi'ne devredildi. Bolu'da artık şebekeden kaynaklı su kesintisi yaşanmayacağı müjdesini veren Yılmaz, sık sık arızalanan CTP isale hattının yerine çelik boru hattı yapılması için sorunun başladığı günden bu yana yoğun caba sarf ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, "Bolu'da artık içme suyu sorunu kökünden çözülmüş olduk. Vatandaşlarımıza sağlığı, kalite sürekliliğini ve güveni sunuyoruz. Eski boru hattının ne ihalesi ne de kontrolü Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Buna karşın, bazı çevreler, siyasi sebeplerle, boru hattı kaynaklı tüm sorunların sebebi olarak Belediyemizi gösterdi. Biz ise bu suçlamalara karşılık vermek yerine çözüme odaklandık, halkımızın can ve mal güvenliği için harekete geçtik. Israrlı girişimlerimizle, yeni içme suyu boru hattını Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Yatırım Programı'na dahil ettirdik. Üstelik bunu başardığımızda, Yatırım Program çoktan oluşmuştu. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede giderebilmek için projenin her sürecini ısrarla ve hızlı bir şekilde yönettik. Boru hattının döşenmesinde de her adımın takipçisi olduk. Bugün itibariyle DSİ'den devraldığımız 10 kilometrelik yeni isale hattı sayesinde, Bolumuzun içmesuyu ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanacak" dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise, Başkan Yılmaz'ın 13 yıllık hizmet dönemini de kapsayan son 14 yıl içinde, DSİ'nin Bolu'ya 1 milyar 500 milyon lira yatırım yaptığını belirterek, "Yaklaşık 10 km uzunluğunda, 1000 mm kalınlığındaki bu yeni çelik isale hattı, Gölköy'den Bolu'ya 21 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Bu hat, Karadere kaynakları ile birleşince, akabinde de Bolu Çele Barajı tamamlanınca, Bolu'nun en az 100 yıl, cazibe ile içme suyu sorunu halledilmiş olacak" diye konuştu.

25.07.2017 15:41:42 TSI

