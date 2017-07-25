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Pamukkale Belediyesi'nden 2 bin kişiye evde bakım hizmeti



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, 2016 yılının Haziran ayında başlattığı "Evde Bakım Hizmeti"nden bu güne kadar 2 bini aşkın vatandaşa hizmet verdi.

Pamukkale Belediyesi'nin yaşlı ve engelliler için başlattığı "Evde Bakım Hizmeti" 1. Yılını geride bıraktı. 2016 yılının Haziran ayında ilk olarak başlatılan proje kapsamında yaşlı ve engelli olan vatandaşların bakımları evlerinde yapılıyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçe sınırları içinde belirlenen engelli, 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç kişilere düzenli olarak saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Günde 15-20 kişiye verilen hizmetten faydalanan kişi sayısı 2 bini geçti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, evde bakım hizmeti alan 63 yaşındaki Saffet Dağ'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar, Kayıhan Mahallesi Muhtarı Mahmut Oğuz ve Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar'ın da eşlik ettiği Başkan Gürlesin'e Dağ ailesi büyük ilgi gösterdi. Başkan Gürlesin, ailenin üçüz torunları Mert Eren, Saffet Ege ve Muhammet Safa adındaki bebekleri sevdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İlçe sınırlarımız içindeki engelli, yaşlı, yardıma muhtaç kişilerin dertleri ile dertlenip, onlar için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Oluşturduğumuz ekipler ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli vatandaşlarımızın evlerine gidip ellerinden tutarak başta temizlik, kişisel bakım olmak üzere, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için aralıksız çalışıyor. Bu hizmetler kapsamında belediye kuaförümüz, yardıma muhtaç, dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın evlerini tek tek ziyaret ederek onların saç ve sakalını kesip onların kişisel bakımlarını yapıyor. Bir yılı aşkındır süren ve 6'cı turunda olan bu hizmetimizle şimdiye kadar 2 bin vatandaşımıza saç sakal tıraşı yapıldı. Belediyemizin bu hizmetini kendim bizzat takip edip, ara sıra yerinde inceleme yapıyorum. Pamukkale Belediyesi olarak, ekiplerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın özellikle de yaşlı ve engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.07.2017 15:41:49 TSI

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