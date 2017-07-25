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Nar Tanem Oyunevi çocuklara ve annelere hizmet etmeye devam ediyor

25 Temmuz 2017 Salı, 15:41
Nar Tanem Oyunevi çocuklara ve annelere hizmet etmeye devam ediyor
Nar Tanem Oyunevi çocuklara ve annelere hizmet etmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Emek Mahallesindeki semt pazarına giden anneler pazar alışverişini yaparken çocuklar da Nar Tanem Oyunevi'nde keyifli zamanlar geçiriyor.
Pazar alışverişi yapmak için Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne gelen anneler, bir buçuk saatliğine 2-10 yaş arası çocuklarını Nar Tanem Oyunevi'ne bırakabiliyor. Nar Tanem Oyunevi sayesinde kadınlar pazar alışverişini hem daha kolay yapıyor, hem de daha az yoruluyor. Anneleri pazar alışverişi yaparken çocuklar da; kaliteli bir ortamda, eğlenceli vakit geçiriyor. Nar Tanem Oyunevi'nde çocuklar oyuncaklar ile oynarken, eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler de yapıyorlar.
Çocuklarını Nar Tanem Oyunevi'ne bırakan anneler, kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti. Nar Tanem Oyunevi sayesinde daha rahat alışveriş yaptıklarını kaydeden anneler, çocuklarını güven içinde Nar Tanem Oyunevi'ne bırakabildiklerini belirtti.
(ÇAĞ-MET-Y)

25.07.2017 15:43:17 TSI
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