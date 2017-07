YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Can dostlar için her köşeye bir kap su

Can dostlar için her köşeye bir kap su

- Osmangazi Belediyesi can dostları unutmadı



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, havaların mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için şehrin dört bir yanına otomatik beslenme ve su odakları ile su kapları yerleştiriyor.

Sokak hayvanlarının aşırı sıcaklar sebebiyle açlık ve susuzluktan telef olmamaları için ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ve su odakları yerleştiren Osmangazi Belediyesi, bunların haricinde vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına ve hayvanseverlere su ve beslenme kabı dağıtıyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin civarında su kabını, vatandaşlara dağıttıklarını belirten Belediye Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde sahipsiz sokak hayvanlarının susuz kalmaması içi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız ve hayvanseverlerden gelen talep doğrultusunda şehrin dört bir yanına su ve beslenme odaklarını yerleştiriyoruz. Bunların dışında da mahalle muhtarlıklarımız aracılığı ile vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere su kapları dağıtıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının açlık ve susuzluktan telef olmamaları için, bu çalışmalarımızı yaz kış sürdürüyoruz. Su ve beslenme odakları ile su kaplarının yerlerinin belirlenmesinde vatandaşlarımızın, hayvanseverlerin talepleri bizim için son derece önemli. Ekiplerimizin yaptığı keşiflerin yanında bu talepler doğrultusunda da yeni beslenme ve su odakları kurmayı sürdürüyoruz" dedi.

(MŞ)



25.07.2017 15:44:13 TSI

NNNN