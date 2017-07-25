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KÜSGET'te kapsamlı yol açma ve asfalt çalışması başladı

- Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu:

- "Sanayicilerimizin her zaman yanındayız"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan yerlerde yol açma ve sıfır asfalt çalışması başlattı. Eskiden yolları dar ve asfaltsız olması nedeniyle işyerlerine gelen araçların tozu ve çamurundan dolayı sıkıntı çeken esnaf, çalışmalardan memnun olduklarını belirttiler.

Şehitkamil ilçesinde planlı ve programlı hareket eden Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, KÜSGET Sanayi Bölgesi'nde eksik görülen yerlerde yol açma çalışması yaparken, yol açmaların tamamlandığı bölgelerde ise sıfır asfalt çalışmalarına start verildi.

"Esnafımızın sağlıklı alanlarda iş üretmesi bizim için önemli"

Amaçlarının ticaret hacminin büyümesi için esnafın üretmesine olanak sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim derdimiz bu milletin önünü açmak, vatandaşın üretmesini sağlamak, ticaretinin hacmini genişletmek. Belediyeler yalnızca konutların yollarını açmakla mükellef değil. İşyerlerinin de standartlarını yükseltmek zorunda. Şu anda burada asfalt çalışması yapıyoruz. Ara yolların tamamının asfaltını yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde vatandaşımıza daha nitelikli bir çalışma alanı elde etmiş olacağız. Bu bizim vazifemiz. Vatandaşımızın sağlıklı bir ortamda çalışmasını, iş üretmesini sağlamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz işi bir kere yapıp, nitelikli yapmak. Çünkü harcadığımız paralar milletin parası. Bu paraları çarçur etme gibi bir lüksümüz yok. İnşallah bu düşünceyle daha yaşanabilir bir sanayi sitesini elde etmiş olacağız. Şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmalar esnafı memnun etti"

Geniş çaplı yol açma ve sıfır asfalt çalışmasının sürdüğü KÜSGET Sanayi Bölgesi'nde yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren esnaflardan Mahmut Esat Gerger, "Eskiden buraların dar ve asfaltsız olması nedeniyle işyerlerimize gelen araçların tozu ve çamurundan dolayı çok sıkıntılar çekiyorduk. Şuanda yapılan çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Bir taraftan yol açma çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan açılan yolların üstüne hemen sıfır asfalt çalışması yapılıyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



25.07.2017 15:46:49 TSI

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