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Fıtık, diz ve bel ağrılarına ameliyatsız çözüm



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ve yaklaşık bir yıldır hizmet veren (algoloji) ağrı polikliniği birçok ameliyat gerektiren hastalığa ameliyatsız çare olmaya başladı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fıtık, diz ve bel ağrılarına ameliyatsız çözüm bulunuyor. Algoloji yani Ağrı Polikliniği, ameliyat olmadan ağrılarından kurtulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Poliklinik Doktoru Hasan Yüce, şiddetli ağrılarından şikayetçi olan hastalara önce ilaçlı sonra girişimsel olarak ifade edilen enjeksiyon tedavisi uygulayarak tedavi yaptıklarını söyledi.

Dr. Yüce, "Erzurum BEAH bünyesinde yaklaşık bir yıl önce Algoloji Polikliniği açıldı. Bize müracaat eden hastalarımıza kısa süre sonra uyguladığımız tedavilerde başarı sağladık. Bu da ağrılarından şikayetçi olan vatandaşların ilgisini çekmeye başladı." dedi.

Erzurum ve bölgeden genellikle kadınların diz, erkeklerin ise bel ağrıları şikayetiyle kliniğe geldiklerini ifade eden Yüce, ameliyat olmak istemeyen hastaların ağrı polikliniğini tercih ettiklerini söyledi.

Kliniğe gelen hastayı ilk olarak rahatsızlık hikayesini dinledikten sonra muayene ettiklerini, röntgen ya da diğer görüntüleme cihazlarıyla rahatsızlığın tespitinden sonra tedavi yöntemini konuştuklarını ifade eden Yüce, "Biz önce ilaçlı tedavi yöntemini uyguluyoruz. Verdiğimiz ilaçlarla hastamızı belirli bir süre takip ediyoruz. Eğer hastanın ağrı şikayeti geçmiyorsa bu kez enjeksiyon yöntemini uyguluyoruz. Ağrı olan bölgeye girişimsel tedavi de denen yöntemle müdahale ediyoruz. Bu tedavi yönteminin faydası yüzde 70 ile 90 arasında." diye konuştu.

(AA-AA-Y)



25.07.2017 15:46:59 TSI

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