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Fatsa'da mezbaha inşaatı devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa'da yapılan mezbaha inşaatında çalışmalar devam ediyor.

İnşaat çalışmalarına 10 Nisan 2017 tarihinde başlanan Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi'nde temel dolgu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Mezbaha ve Hayvan Pazarı hayata geçtiğinde 300 kişi istihdam edileceğini belirterek, "Bu nedenle Mezbaha ve Hayvan Pazarı önemli bir iş sahası olacak. İnşallah seneye bitmiş haliyle dünya standartlarına uygun bir mezbaha ortaya çıkacak" dedi.

(AA-SLH-Y)



25.07.2017 15:50:01 TSI

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