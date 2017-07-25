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Van'da 'Tanıtım Günleri' toplantısı

25 Temmuz 2017 Salı, 15:49
Van'da 'Tanıtım Günleri' toplantısı
Van'da 'Tanıtım Günleri' toplantısı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - İstanbul'da düzenlenecek olan 'Van Tanıtım Günleri' öncesi Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında bir toplantı yapıldı.
Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve STK temsilcilerinin yer aldığı toplantı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Vali Zorluoğlu, eylül ayının ilk haftasında İstanbul Yenikapı Meydanı etkinlik alanında düzenlenecek tanıtım günleri için komisyon kurulduğunu belirterek, uzun süredir diğer illerde Van'ın tanıtımıyla ilgili benzer organizasyonların yapılmadığını hatırlattı. Faaliyetlerini İstanbul merkezli olarak yürüten Van Vakfı'nın konuyu gündemine aldığını ve bu konuda çalışmaların başlatıldığını kaydeden Vali Zorluoğlu, "İnşallah bu sene İstanbul'da Van'ın birçok anlamda tanıtımını yapacağız. Konuyla ilgili olarak Van Vakfı zaten çalışıyordu. Şimdi bizler de yerel anlamda; valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler olarak dâhil olup, bu etkinliğin hayata geçmesi için aktif şekilde rol alacağız" dedi.
Van'ın tanıtımı için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Herkes, kendi işi olarak bakacak ve bugünden itibaren ilgili kurumlar bazında bu işi layıkıyla ve ciddiyetle ele alıp, eylül ayı başındaki güzel organizasyona tam manasıyla hazırlanmak için elinden geleni yapacak. Umarım tanıtım günlerinde, Van'ımızın güzel kültürünü, tarım ve hayvancılığını, yemeklerini, türkülerini, tarihi ve kültürel tüm değerlerini hem İstanbul'a hem bütün vatandaşlarımıza hatırlatmış olacağız. Katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Toplantının ikinci bölümü ise basına kapalı devam etti.
(ATL-MSA-Y)

25.07.2017 15:50:49 TSI
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