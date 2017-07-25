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Küçük pehlivanlar güreşe hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde başaltı pehlivanlar yapılacak olan yağlı güreş müsabakaları öncesine antrenman yapıyor.

29 Temmuz 2017 Çan Belediye Başkanlığı Yağlı Güreşleri ile 26 Ağustos 2017 284'üncü Tarihi Çardak Yağlı Güreşlerine hazırlanan pehlivanlar er meydanında çalışmalarını sürdürüyor. Çardak Beldesi yerel pehlivanlarından Haluk Çırpan, "Gençlerle beraber müsabakalara hazırlanıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Onlara tecrübelerimi yansıtıyorum. Hepsi çok istekli. İnşallah ileri ki yıllarda daha güzel yerlerde olurlar. Hepsi sabırsızlıkla yeşil sahalarda güreşmeyi bekliyor. Bu yıl antrenmanlara katılım daha yoğun oldu. Biga, Gelibolu, Gönen ve Çanakkale'den katılan kardeşlerimiz oldu. Bu da bizler adına çok sevindirici bir gelişme" dedi.

(GD)



25.07.2017 15:51:55 TSI

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