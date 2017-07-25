Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda 3. binanın da yıkımı tamam
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Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde 3. binanın da yıkımı tamamlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi"nde çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda 3. binanın yıkımının tamamlandığını belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Meydanı'nda 2 tane yıkılacak binamız kaldı. Bir tanesi bizim kendi binamız, bir tanesi de taşınan bankanın olduğu bina. Bu binaların da yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ben ilçemize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2017 yılı Fatsa için yatırım yılı olacak demiştik. Ordu'nun prestij projelerinden biri olan Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projemizde binaların yıkım işlemleri de bu manada devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda süreç bundan sonra daha hızlı ilerleyecek" dedi.
(AA-SLH-Y)
25.07.2017 15:52:05 TSI
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