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Çanakkale Havaalanı yeni terminal binasında sona gelindi



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Havaalanı'na 2015 yılında çalışmalarına başlanan yeni terminal binasında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber uçak park kapasitesi 5'e yükseleceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, açılış için gün saydıklarını söyledi.

'Çanakkale gelişen bir şehir'

Turan, "Çanakkale'miz gelişen ve büyüyen bir şehir. Şehrimize gelen ziyaretçi sayısı büyüme oranıyla beraber artış göstermektedir. Şuanda hem kara hem deniz hem de hava ulaşımı anlamında yatırımlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çalışmalarına başlanan yeni terminal binamızın yüzde 97'lik kısmı tamamlandı. Artık tabiri caizse açılış için gün saymaya başladık" dedi.

Yeni terminal binası ile uçak park kapasitesi artıyor

Terminal çalışmalarında sona gelindiğini belirten Turan, "Terminalin tamamlanmasıyla beraber 10 bin metrekare kullanım alanına ve 3 uçak kapasiteli bir apron olacak. Mevcut uçak kapasitesiyle beraber toplam uçak park alanı 5'e yükselecek. Hava trafiği de bu anlamda rahatlayacak. Turizm alanında marka olan kentimiz yatırımlar doğrultusunda ünvanını korumaya devam edecektir. Yeni terminal binamızın açılışı ile beraber hedefimiz en kısa sürede Çanakkalemizden farklı noktalara uçuş imkanları koymak" şeklinde konuştu.

(GD)



25.07.2017 15:52:34 TSI

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