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Tokat Valisi Toraman'a İhlas yöneticilerinden ziyaret

25 Temmuz 2017 Salı, 15:51
Tokat Valisi Toraman'a İhlas yöneticilerinden ziyaret
Tokat Valisi Toraman'a İhlas yöneticilerinden ziyaret

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Ömer Toraman'a İhlas yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tokat Valisi Ömer Toraman, İhlas Holding Başdanışmanlarından Prof.Dr. Ramazan Ayvallı, Karadeniz İhlas Medya Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, Türkiye Gazetesi Tokat Bölge Müdürü Halil Güleroğlu. Tokat İhlas Eğitim Koordinatörü Ali Osman Koç'u makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen hayırlı olsun ziyaretinde Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, İhlas Medya, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vali Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek İhlas yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
(Nİ-UY-Y-)

25.07.2017 15:53:19 TSI
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