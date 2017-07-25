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Başkan Özgüven miniklerle birlikte

25 Temmuz 2017 Salı, 15:51
Başkan Özgüven miniklerle birlikte
Başkan Özgüven miniklerle birlikte

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Merkezi'ni (KOMEK) ziyaret etti.
Sınıfları gezen Başkan Özgüven çocuklarla sohbet etti ve kurs eğitmenlerinden yürütülen eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. KOMEK kurslarının ve Ereğli için önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Değişik branşlarda eğitim veren kurum olma özelliği ile burası şehrimiz için önem arz eden bir eğitim kurumudur. Talep edilen her türlü kurs açılabiliyor ve talep oldukça da ilave branşlar açılmaya devam edilecek. Eğitim açısından çok değerli olan KOMEK şehrimizin de kültürüne, gelişimine önemli katkı sunuyor, sunmaya da devam edecektir. Yavrularımız burada güzel eğitimlerle hayata hazırlanıyorlar. Ereğli Belediyesi olarak bu eğitim yuvamıza gereken her türlü desteği veriyoruz. Ereğlimize KOMEK gibi yararlı bir eğitim yuvasını kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek bey'e çok teşekkür ederim" dedi.
(BG-AH-Y)

25.07.2017 15:53:47 TSI
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