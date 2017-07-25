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Van İŞGEM'den bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tarafından, 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi kapsamında Muş'ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Yardımcısı Fatma Asuman Erdem, 'Van İŞGEM'deki Girişimci Firmaların Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesi' konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatma Asuman Erdem, Muş'ta girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik bir seminer düzenlediklerini söyledi. Seminerin 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi kapsamında Van'dan gelen, Teknik Destek Projesi uzmanları tarafından verildiğini dile getiren Erdem, söz konusu projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında yürütülen 'IPA Bölgesel Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesinde hazırlanan bir proje olduğunu ve 'Van İŞGEM'in Büyütülmesi İçin Teknik Destek Projesi' adıyla VANSİAD'ın girişimiyle Ocak 2016'da hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti. Projenin yararlanıcılarının VANSİAD ve Van İŞGEM olduğunu ifade eden Erdem, projenin amacının Van'da ve bölgede girişimciliğin gelişmesine destek olmak ve böylece bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak olarak belirlendiğini ve projenin toplam bütçesinin 9 milyon 200 bin Euro olduğunu söyledi.

Projenin fiziki ve idari kapasite geliştirilmesi ile ilgili iki ana bileşenden oluştuğunu kaydeden Erdem, şöyle devam etti:

"Fiziki kapasite geliştirme kapsamında, İŞGEM'in hizmet altyapısın güçlendirmeye yönelik farklı ölçekte 30 yeni iş yeri ve 614 metrekare konferans salonu inşa edilmektedir. İdari kapasite geliştirme kapsamında ise toplam 60 işletmeye kalite yönetim, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemi konularında uygulamalı eğitimler verilerek kalite ve kapasitelerinin artırılması ve İŞGEM'in yönetim kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları bulunmaktadır."

Seminerin, proje uygulamaları boyunca Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde yürütülecek olan 8 adet seminerin altıncısı olduğunu da dile getiren Erdem, "İlk Muş seminerini geçtiğimiz yılın kasım ayında gerçekleştirdik. Seminerler, esas olarak bölgede girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmayı ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik iş kuluçka hizmetleri, girişimcilik ve KOBİ destekleri konusunda konunun uzmanları tarafından bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bugün gerçekleştirilen seminerde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Reha Saydan, 'Çevre Faktörünün İşletme Başarısı ve Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi' konusunda sunum yaptı. Ben de 'Van İŞGEM'deki Girişimci Firmaların Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesi' üzerine konuşma ve sunum yaptım" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



25.07.2017 15:54:03 TSI

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