Ağrılı Gülnaz Uskun Avrupa 3'üncüsü oldu
(Fotoğraflı)
Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa 3.olan Ağrılı Gülnaz Uskun hava limanında çiçeklerle karşılandı.
Gülnaz Uskun, 14 atletin yarıştığı 3000 metre su engelli finalinde 10:19.44'lük derecesiyle bronz madalyaya uzandı. Uskun'a Hava limanında yapılan karşılama törenine; Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Şube Müdürleri, atletizm antrenörü Ramazan Yardımcı, İl Müdürlüğü çalışanları ve sporcunun arkadaşları katıldı.
İl Müdür V. Budak yapmış olduğu açıklamada, "İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa 3.olan Milli sporcumuz Gülnaz Uskun'un derece yapması bizleri onurlandırdı. Sporcumuzu ve kendisi yetiştiren antrenörümüz Ramazan Yardımcı'yı tebrik ediyoruz. İnşallah bunun gibi başarılarımız gelmeye devam edecektir" dedi.
Karşılama töreni çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
(AS-AA-Y)
25.07.2017 15:56:29 TSI
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