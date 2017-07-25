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Türk Eğitim-Sen Başkanı Yer Azerbaycan'da

25 Temmuz 2017 Salı, 15:55
Türk Eğitim-Sen Başkanı Yer Azerbaycan'da
Türk Eğitim-Sen Başkanı Yer Azerbaycan'da
- Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer:
- "Yılların özlemi ile hasret giderdik"
- "Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'in bir markası olmasından gurur duyduk"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince her yıl üye ülkeler arasında düzenlenen ve bu yıl Azerbaycan'a yapılan geziye katıldı.
Türk Eğitim Senin katılımı ve Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret, bilgi, beceri ve dayanışmayı geliştirme amacıyla yapılıyor. Eskişehir'den Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer'in de katıdığ programda, başkent Bakü ve çevresindeki Azerbaycan devleti okullarında inceleme ve görüşme imkanı sağlandı. Bu program dahilinde üniversite şube başkanları Bakü Devlet Üniversitesinde inceleme gezisinde bulundular. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Sani Tofig Hacıyev tarafından kabul edilen heyete Öğrenciler Sendikası Başkanı Daşkın Ganberov eşlik ederek üniversitenin birimleri ve binaları gezdirilerek bilgiler verildi.
Gezi hakkında açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, "Yıllardır özlemini çektiğimiz ve gençliğimizin hayalleri arasında olan ata topraklarımıza bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile bir anlamda, hasret giderdik, özlemimizi dindirdik. Türk Dünyası ülkeleri arasında her alanda olduğu gibi eğitim alanında olabildiğince sıkı bir ilişki çok elzemdir. Birbirimizden öğreneceğimiz o kadar çok şeyler var ki, geçmiş zamanlar bizler için kayıp zamanlardır ve yapılacak uygulanacak projeler ile bu kayıplar süratle telafi edilmelidir. Dilimiz bir kanımız bir kardeşlerimiz ile aynı ailenin fertlerinin dayanışması nasılsa o derecede olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Anadolu Üniversitesinin Eskişehir'in bir markası olmasından gurur duyduk
1919 yılında kurulan Bakü Devlet Üniversitesinin, Azerbaycan'ın ilk üniversitesi ve pek çok alanda bir kurum kültürü oluşturmuş ve dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri durumuna geldiğini belirten Yer şunları söyledi:
"21 bin öğrenci ve 4 bin eğitim çalışanı ile yüksek bir potansiyele sahip durumda Türkiyeden giden 600 civarı öğrencide oldukça memnun oldukları üniversitelerinde yakın ilgi ve alaka görmektedirler. Değinmek istediğim diğer nokta ise Eskişehirimizin dünyaca tanınan markası Anadolu Üniversitemizin Bakü'de bulunan temsilciliğini ziyarette yaşadığım duygular. Türk Dünyasına açılan bir pencere durumunda olan temsilcilik Anadolu Üniversitesi programlarına her gün katlanarak ilgi duyulması için ilk adım yeri durumunda oldukça ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi ilke ve kalitesini Kardeş Azerbaycan'da tüm sıcaklığı ile hissettiriyor olarak gördük ve bir kez daha Eskişehir'in bir markası ile gurur duyduk."
(MY-Y)

25.07.2017 15:57:16 TSI
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