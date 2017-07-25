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Keskin ailesinin acı günü

25 Temmuz 2017 Salı, 15:58
Keskin ailesinin acı günü
Keskin ailesinin acı günü

(Fotoğraflı)

Cahit Özçelik
MALATYA (İHA) - Malatya'nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin'in eşi ve aynı zamanda Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin'in annesi 67 yaşındaki Halise Keskin vefat etti.
Dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halise Keskin için bugün Battalgazi ilçesi Ulu Camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Taha Özhan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Keskin ailesi katıldı.
Ramazan Keskin'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Halise Keskin, gözyaşları arasında Battalgazi Karababa Mezarlığı'na defnedildi.
(CÖ-SD-Y)

25.07.2017 16:00:25 TSI
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