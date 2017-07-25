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Şehzadeler'e estetik aydınlatma

25 Temmuz 2017 Salı, 15:59
Şehzadeler'e estetik aydınlatma
Şehzadeler'e estetik aydınlatma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından şehre ayrı bir estetik katan dekoratif aydınlatma çalışmaları halkın büyük beğenisini topluyor. İlk olarak Dr. Sadık Ahmet (Kuyumcular) Caddesinde başlatılan aydınlatma çalışmalarının esnaf yoğunluğunun olduğu sokaklar ve ana arterlerde devam edeceği açıklandı.
Şehzadeler Belediyesinin, ilçe genelinde başlattığı Dekoratif aydınlatma direği montaj çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler'de ilk olarak Dr. Sadık Ahmet Caddesinde başlayan aydınlatma çalışmaları vatandaşların beğenisini almasıyla birlikte, esnaf yoğunluğunun olduğu cadde ve ana arterlerde devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışma ile Şehzadeler'in cadde ve sokaklarına toplamda 972 adet dekoratif aydınlatma direği montajı gerçekleştirildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın faydasına olacak projelerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda Şehzadeler'de ilk olarak Dr. Sadık Ahmet Caddesinde başlattığımız aydınlatma çalışmamız vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Bu aydınlatma çalışmalarının başka sokaklarda yapılması talepleri çoğalınca belediyemize bağlı ekiplerimiz Şehzadeler'de esnaf yoğunluğunun olduğu sokaklar, caddeler ve ana arterlerde dekoratif aydınlatma direği montajı çalışmasına başladılar. Ekiplerimiz bugüne kadar yapmış oldukları çalışma ile ilçemiz genelinde 972 adet dekoratif aydınlatma direği montajını gerçekleştirdiler. İlçemizin sokakları ve caddeleri geceleri rengarenk oluyor. Gece geç vakitte sokaklara çıkan vatandaşlarımız artık daha aydınlık sokaklarda yürümenin keyfini yaşıyor. Bu konuda da hem esnaflarımızdan hem de vatandaşlarımızdan birçok olumlu tepki alıyoruz. Buda bizleri son derece mutlu ediyor. Bu çalışmalarımızı dönem dönem devam ettirerek ihtiyaç duyulan sokaklar ve caddeleri aydınlatmaya devam edeceğiz" dedi.
(SC-Y)

25.07.2017 16:00:59 TSI
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