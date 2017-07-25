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Vali Yıldırım'dan Bulanık'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)  Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bulanık ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Bu bölgede artık terörü gündemimizden çıkarmamız lazımdır" dedi.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Bulanık ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kaymakam Uzan'dan brifing alan Vali Yıldırım, yurdumuzun her köşesinin kutsal ve sanki cennetten bir yer olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım, "Biz Bulanık, Muş, Malazgirt ve Varto ile bu bölgede artık terörü gündemimizden çıkarmamız lazımdır. Terörle yatıp terörle kalkınmaz, bununla hiçbir yere varamayız. Burada biz hizmetlerle var olmamız gerekir. Değerli Muşlular, değerli Bulanıklılar bizden hizmet talep etmeliler, işte belediye başkanlığını da yapan değerli kaymakamımız da bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Demokrasi diyoruz, insanlar kendi idarecilerini seçiyorlar, belediye başkanlarını seçiyorlar. Biz eğer demokrasi diyorsak, burada mahallinden seçtiğimiz insanlardan hizmet talep etmeliyiz. Biz demeliyiz ki belediye başkanımıza, bizim temiz suya ihtiyacımız var. Yeterince bize temiz su temin et. Bizim kanalizasyonumuzu çekmeli, temiz bir çevrede yaşamalıyız. Çöplerimiz toplanmalı, yollarımız düzgün olmalı, çocuklarımızı daha temiz ortamlarda, daha donanımlı okullarda eğitilmeli, hastalarımıza daha güzel hastanelerde, daha donanımlı ortamlarda sağlık hizmeti verilmeli, tarlalarımız daha bereketli olmalı, camilerimizde ezan eksik olmamalı" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bulanık Belediyesi tarafından yapılan parkların açılışı yapıldı. İyi dilek temennilerinde bulunularak, çocuklara oyuncaklar dağıtılan Vali Yıldırım, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'a yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

(MSA-Y)



25.07.2017 16:01:31 TSI

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