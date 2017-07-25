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Kalp krizi geçiren öğretim görevlisi Enver Kılınç, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı



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Gaziantep (İHA) - Önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi 65 yaşındaki Enver Kılınç, öğrenci ve meslektaşlarının gözyaşları arasında defin edildi.

Geçtiğimiz günlerde emekli olan Enver Hoca için, 33 yıl görev yaptığı GAÜN Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ali Gür, rektör yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Avni Gökalp, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, akademisyenler, üniversite çalışanları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, "Enver Hocam benim hocamdı. Öğrencilik yıllarında kendisinden ders aldım. Daha sonra da mesai arkadaşım oldu. Bana çok büyük katkıları olmuştur. Hatta evlenmemde dahi çok büyük desteğini gördüm" dedi. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Çevik ise, "Bugün hepimiz kendimizden bir parça kaybettik. Hepimiz, ağabeyimizi, babamızı, dostumuzu, kardeşimizi yitirdik" şeklinde konuştu.

"Sözünü esirgemeyen bir insandı"

Öğretim Görevlisi Enver Kılınç'ı Gaziantep'e geldikten sonra tanıma fırsatı bulduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, "Hep hafızamda onunla ilgili olarak, bulunduğu yerde cıvıl, cıvıl, sözünü esirgemeyen, inandığı için asla geri durmayan, kendisine göre doğruları olan bir insan olduğu kalacak. Bir yere gittiği zaman gerek öğrencisi, gerek hocası, gerek mesai arkadaşları olsun herkese pozitif enerji verirdi. Enver Hocamı geç tanıdım. Ama, en fazla tanıdığım noktası da Gaziantep'in kültürüne yaptığı bir hizmettir. Gaziantep'i sevdirmek, Gaziantep'li yeni nesil gençlere, hatta uluslararası öğrencilere Gaziantep kültürünü anlatabilmek için canla başla çabalamasıydı. Onun çabalarını devam ettireceğiz. Ailesine, çalışma arkadaşlarına ve kendisini çok seven öğrencilerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrencileri göz yaşını tutamadı

Enver Kılınç'ın fanatiği olduğu Fenerbahçe bayrağı örtülmüş tabutu başında gözyaşı döken öğrencileri ise, "O bizim için birer dost, baba, kendimizi emanet ettiğimiz, sığındığımız güvenli bir limandı. O koca yürekli insanın bu kadar küçücük bir tabuta sığdığına inanamıyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun tavsiyelerine harfiyen uymaya devam edeceğiz. O bizim için üniversite demekti" diye konuştu. Kılınç için Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen tören, dua okunmasıyla sona erdi.

Evli olan ve çocuğu bulunmayan Enver Kılınç, Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, aynı mezarlıkta defin edildi.

(AK-SD-Y)



25.07.2017 16:03:33 TSI

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