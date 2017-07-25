ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vatandaşlar sebze fiyatlarından şikayetçi

25 Temmuz 2017 Salı, 16:03
Vatandaşlar sebze fiyatlarından şikayetçi
Vatandaşlar sebze fiyatlarından şikayetçi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kurulan semt pazarlarında, esnaf ve vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde her pazartesi kurulan semt pazarında sessizlik hakim. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar semt pazarına uğramaz hale geldi. Yaz mevsiminde kilosu 50 kuruşa kadar gerileyen domatesin kilosunun 2 liranın da üzerinde olması hem satıcıyı hem de vatandaşı mağdur etti. Esnaf da vatandaş da fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor. Pazarda alışveriş yapan az sayıdaki vatandaşlar, fiyatların geçen seneye göre çok yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yılı göre fiyatlar çok yüksek seviyede. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz, aldıklarımızı da daha az kiloda alıyoruz. Uzun süredir bu fiyatların inmesini bekliyoruz, yetkililerin bu konuya duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.
Reşit Çekil isimli pazar esnafı ise, bu yıl ki fiyatların geçtiğimiz yıla göre fazla olduğunu söyledi. Çekil, "Temel gıda ürünlerinin bazı hafta veya aylarda yetersiz olduğu zaman ister istemez fiyatları yükseliyor. Ürünler aşırı sıcaklardan dolayı bozulabiliyor, bu da fiyata yansıyor. Bu durum bizi de zor duruma sokuyor, vatandaşlar gelip fiyatı sorduktan sonra alışveriş yapmıyor" diye konuştu.
(İHA-AKK-Y)

25.07.2017 16:05:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
DÜ Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu vefat etti
YEREL

DÜ TIP FAKÜLTESİ ESKİ DEKANI PROF. DR. EKREM MÜFTÜOĞLU VEFAT ETTİ
&quot;Kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktır&quot;
YEREL

"KAPIMIZ TÜM VATANDAŞLARIMIZA AÇIKTIR"
Bağlar Belediyesi'nden sokağa atılan aileye ilişkin açıklama
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESİ'NDEN SOKAĞA ATILAN AİLEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kayapınar Belediyesi'nden kültür gezisi
YEREL

KAYAPINAR BELEDİYESİ'NDEN KÜLTÜR GEZİSİ
Engelliler okuma-yazma öğrendi
YEREL

ENGELLİLER OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİ
Diyarbekirspor'da ikinci etap başladı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DA İKİNCİ ETAP BAŞLADI
Amed Sportif Faaliyetler'de tempo arttı
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER'DE TEMPO ARTTI
AK Parti siyaset akademisinde başarılı olanlara sertifikaları verildi
YEREL

AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİNDE BAŞARILI OLANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ
Diyarbakır ilave OSB doğal gaza kavuşuyor
YEREL

DİYARBAKIR İLAVE OSB DOĞAL GAZA KAVUŞUYOR
Hani, Sosyal Gelişim ve Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
YEREL

HANİ, SOSYAL GELİŞİM VE GENÇLİK MERKEZİ'NE KAVUŞUYOR