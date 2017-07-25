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Vatandaşlar sebze fiyatlarından şikayetçi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kurulan semt pazarlarında, esnaf ve vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde her pazartesi kurulan semt pazarında sessizlik hakim. Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar semt pazarına uğramaz hale geldi. Yaz mevsiminde kilosu 50 kuruşa kadar gerileyen domatesin kilosunun 2 liranın da üzerinde olması hem satıcıyı hem de vatandaşı mağdur etti. Esnaf da vatandaş da fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor. Pazarda alışveriş yapan az sayıdaki vatandaşlar, fiyatların geçen seneye göre çok yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yılı göre fiyatlar çok yüksek seviyede. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz, aldıklarımızı da daha az kiloda alıyoruz. Uzun süredir bu fiyatların inmesini bekliyoruz, yetkililerin bu konuya duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Reşit Çekil isimli pazar esnafı ise, bu yıl ki fiyatların geçtiğimiz yıla göre fazla olduğunu söyledi. Çekil, "Temel gıda ürünlerinin bazı hafta veya aylarda yetersiz olduğu zaman ister istemez fiyatları yükseliyor. Ürünler aşırı sıcaklardan dolayı bozulabiliyor, bu da fiyata yansıyor. Bu durum bizi de zor duruma sokuyor, vatandaşlar gelip fiyatı sorduktan sonra alışveriş yapmıyor" diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



25.07.2017 16:05:04 TSI

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