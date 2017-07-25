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DÜ Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu vefat etti

25 Temmuz 2017 Salı, 16:05
DÜ Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu vefat etti
DÜ Tıp Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu vefat etti

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı ve Hematoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu vefat etti.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gördükten sonra vefat eden Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu için Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından tören düzenlendi. Törene eski Bakan Prof. Dr. Sacit Günbey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. M. Emin Yılmaz, Prof. Dr. Sacit Günbay, mesai arkadaşları, fakülte dekanları, çok sayıda akademik personel, Müftüoğlu ailesi ve yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Ekrem Müftüoğlu hocanın vefatından dolayı büyük bir acı içerisinde oluklarını söyledi. Prof. Dr. Kadiroğlu, "Hocamız, bize her zaman rehber olmuştur. Öğrencilik yıllarımda acaba kendisi ile çalışmak nasip olacak mı diye hep düşünürdüm. Ve kendisi ile çalışmak nasip oldu. Hocamız bize çok şey kattı, üniversitemize ve Hematoloji Anabilim Dalının gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Kendisi dalında Türkiye'de sayılı uzmanlardan birisiydi. Çok sayıda öğrenci, uzman ve öğretim üyesi yetiştirdi. Biz hocamıza üniversitemize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Tıp Fakültesi Dekanlığındaki törenin ardından Müftüoğlu'nun cenazesi, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Haci Mustafa Uzan Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mardin Kapıdaki aile mezarlığında toprağa verildi.
Taziyelerin, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Konukevi 1'de kabul edildiği belirtildi.
(YRT-AKK-Y)

25.07.2017 16:07:08 TSI
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