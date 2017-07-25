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Çankaya Sokak yeni görünümüne kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Yaymacılar ve Yeşilli Caddeleri, Erbakan Meydanı, Yıldırım Cami ile Şeyh Lütfullah Cami civarına prestij kazandıran Karesi Belediyesi, şimdide Eski Kuyumcular Mahallesi Çankaya Sokak'ta prestij cadde uygulaması yapıyor.

Karesi Belediyesi Yaymacılar Caddesi, Yeşilli Caddesi, Yıldırım Cami civarı ve Erbakan Meydanı'nda 'prestij cadde' uygulamasının ardından Eski Kuyumcular Mahallesi Çankaya Sokak, 1. Çankaya Çıkmazı ve Mekik Sokak'ta yaptığı prestij çalışmalarda da sona gelmek üzere. Şehrin en işlek noktalarından olan bölgedeki çalışmalar kapsamında 2 bin 312 metrekare dekoratif antik taş döşemesi yapan belediye, ayrıca 118 adet yer aydınlatması, 20 LED aydınlatma ile Çankaya'yı aydınlatacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı da adına yakışan bir şekilde düzenleyecek olan Karesi Belediyesi, çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

(HT-BD)



25.07.2017 16:07:50 TSI

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