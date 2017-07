YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'

Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'

- Altınordu Belediyesi, yaşlılar için her türlü ortamın düşünüldüğü bir yaşam merkezinin temelini attı



ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi tarafından yaşlıların daha iyi zaman geçirebilmeleri için inşa edilecek olan 'Yaşlı Yaşam Merkezi'nin temelleri atıldı.

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sosyal belediyecilik alanında da çalışmalar yapan Altınordu Belediyesi bu kapsamda çocukları için güvenli oyun parkları, gençler için sportif alanlar inşa ederken yaşlılar içinde projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce projelendirilen ve yapılan çalışmalar ile alt yapısı tamamlanan, yaşlıların keyifli zamanlar geçirmesi hedeflenen 'Yaşlı Yaşam Merkezi' projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

'Yaşlı Yaşam Merkezi' temel atma töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan merkez ile yaşlılara değer verileceğini söyledi. Yaşlılar için ortak bir buluşma alanı inşa edeceklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak biz, kurulduğumuz günden bu yana hazırladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız ve bugün temellerini attığımız 'Yaşlı Yaşam Merkezi' ile asıl amacımız yaşlılar için ortak bir buluşma alanı yapmak ve bunu hayata geçiriyoruz. Bodrum katı ile 5 kattan oluşan ve bin 100 metrekare kapalı alanı bulunan kompleksin 11 aylık yapım süresi olmasına rağmen şartların elverişli gitmesi durumunda 7 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yaşlı büyüklerimizin ve emeklilik sonrası bir araya gelmek isteyen her vatandaşımızın yararlanabileceği bir 'Yaşlı Yaşam Merkezi' inşa ediyoruz. Altınordu'nun geneline hizmet verecek olan bu kompleksi Altınordu'ya kazandırmaktan gurur duyuyor Yaşlı Yaşam Merkezi'nin Altınordu'ya hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



Kaymakam Erten: "Yaşlı Yaşam Merkezi sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden bir tanesi"

Temel atma törenine katılan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ise konuşmasında Altınordu Belediyesi tarafından inşa edilen 'Yaşlı Yaşam Merkezi' projesinin sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin bu tür projeleri hayata geçirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erten, "Altınordu Belediyesi çok güzel bir hizmete vesile oluyor. Anayasa da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet. Sosyal devlet bilinci ile imkanlar doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların yanı sıra Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet gibi yerel yönetimlerin verdiği desteklerle bu tür alanların inşa edilmesinde önemli rol oynuyor. Ben bu hizmetten dolayı Altınordu Belediyemizi ve Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'ı tebrik ediyorum. Bu tür hizmetlerin artarak devam etmesi Ordumuzun ve Altınordumuzun kazanımı olacaktır. Yapılan hizmetlerin biran önce bitmesi temennisi ile Yaşlı Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ve kesilen kurbanların ardından İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün yaptığı dua ile gerçekleştirilen temel atma töreni düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.



Dört dörtlük kompleks

Temelleri atılarak çalışmalarına başlanan ve yaşlılar için inşa edilen bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Yaşlı Yaşam Merkezi çok amaçlı bir kompleks olacak. Bu kapsamda Yaşlı Yaşam Merkezi'nin zemin katında çok amaçlı salon, lokal, okuma salonu, mescit ve servis mutfağı yer alacak. Merkezin 1. katında ise Temel Sağlık Hizmetleri, psikodontek uygulamaları, hasta dinlenme odası, mobil evde bakım ve idari birimler bulunacak. Binanın 2. ve 3. katlarında ise mesleki beceri atölyeleri, fitness, spor salonu ve dinlenme odası inşa edilecek.

Cumhuriyet Mahallesi 1331 nolu sokakta düzenlenen temel atma törenine Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Altınordu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Ast. Sb. Kıdemli Başçavuş Niyazi Arslan, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Şaşmaz ve Fatih Evli, daire müdürleri, birim amirleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

