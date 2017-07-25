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Evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret edildi

25 Temmuz 2017 Salı, 16:09
Evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret edildi
Evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret edildi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Sürekli hale gelen rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde sağlık hizmeti alan hastalar, yöneticiler tarafından evlerinde ziyaret edildi.
Evlerinde sağlık hizmet alan hastaları Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Servet Kocaöz, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak tarafından ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında sağlık ekiplerinden hastalar hakkında bilgi aldılar ve sağlık ekiplerinin yaptıkları periyodik kontrolleri yerinde gördüler.
Evde sağlık hizmetlerinin Balıkesir'de ilk uygulamaya konulan illerden biri olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "2004 yılında başlayan bu kutsal hizmetin kesintisiz olarak verilmeye devam ettiğini belitti. 13 yıldır özveri ve sevgi ile yürütülen evde sağlık hizmetlerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünün ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteği ile Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastaneler tarafından günden güne daha da gelişerek verilmeye devam edeceğini" belirtti.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Servet Kocaöz ise: "27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı yönetmelik uyarınca verilmekte olan evde sağlık hizmetimiz birliğimize bağlı il genelinde 16 Devlet Hastanesi ve 3 ADSM'de sürmektedir. Sağlık Bakanlığımız Evde Sağlık Hizmeti kapsamını genişletmek için yeni yönetmelik çalışmalarını yürütmektedir. Yönetmelik taslağında hizmetin 7 gün boyunca verilmesi planlanmaktadır. Evde Sağlık Koordinasyon Merkezinin de 24 saat boyunca vatandaşın çağrılarına cevap vermesi planlanmaktadır. Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olarak Ağustos 2017 itibarı ile Koordinasyon Merkezimizin 24 saat çalışabilmesi yönünde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan her hastaya ulaşmayı ilke edinmiş olan Genel Sekreterliğimiz tüm Devlet Hastanelerimiz vasıtası ile hasta muayenesi, kan tahlili, mesane ve beslenme sondası takibi ve değişimi, yara ve ameliyat yeri pansumanı, tıbbi malzeme ve ilaç raporu takibi ve temini, hasta nakli ve hekim konsültasyonu, fizyoterapi, sosyal hizmet uzmanı danışma hizmetlerini; ADSM'ler vasıtası ile de diş sağlığı hizmetlerini vermektedir" şeklinde ifade etti.
(HT-BD)

25.07.2017 16:10:54 TSI
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