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Yarbay Akçay için veda programı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan ve Ankara'ya tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay için veda programı düzenlendi.

Gürpınar Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, görev yaptığı süre içerisinde Yarbay Akçay'la koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Akçay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Akçay da, insanların görevini layıkıyla yerine getirdikten sonra alkışlanarak ayrılmasının gurur verici olduğunu belirterek, davetlilere teşekkür etti.

Programda, Belediye Başkan Vekili Doğramacı, Akçay'a teşekkür plaketi verdi.

Programa kurum amirleri de katıldı.

(MSA-Y)



25.07.2017 16:12:08 TSI

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