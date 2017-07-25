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Genç Atölyede gençler ebru sanatı ile buluştu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler 10 farklı branşta devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de dersler devam ediyor. Geleneksel Sanatlar Atölyesi Ebru branşında genç öğrenciler, branşın inceliklerini öğreniyor. Ebru sanatını gençlerle buluşturduklarını aktaran Büşra Altmışdört, "Geleneksel El Sanatları'nda önemli bir yere sahip olan Ebru'yu Sakaryalı gençlerimizle buluşturarak bu değerlerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizi, Geleneksel El Sanatlarımızın önemli bir parçası olan Ebru ile tanıştırıyoruz. Renkleri suda yüzdürerek yapılan Ebru sanatı tekrarı olmayan bambaşka bir sanattır. Genç Atöye'de amacımız gençlerimizin bu sanat ile olan bağlarını güçlendirmek ve onlara Ebru sanatının inceliklerini aktarmak olacaktır" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



25.07.2017 16:12:17 TSI

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