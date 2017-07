YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, özel çocuklar için hazırlanan eğlence programına katıldı.

Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından özel çocuklar için eğlence programı tertip edildi. Diğer yandan da özel çocukların ailelerine yönelik eğitim semineri gerçekleşti. Aksaray Belediyesine ait sosyal tesiste gerçekleşen programda çocuklar, Aksaray Belediyesinin maskotu Aslancan, çizgi film karakteri Shrek ve palyaçolarla eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca çocuklar, kendilerine yönelik düzenlenen geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, özel çocukları bu mutlu günde yalnız bırakmayıp, sosyal tesise gelerek çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan ve eşi, günün anısına yapılan pastayı yine özel çocuklarla birlikte kesti. Başkan Yazgı, özel çocukların farklı olduğunu söyleyerek, çocukları ilgilendiren her türlü projeye destek olacağını ifade etti.

Özel çocuklar bir yandan eğlenirken ailelerine yönelik ise eğitim semineri düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak katılan Deyyan Çetin, Down Sendromlu çocukların toplumdaki diğer bireyler gibi yaşayabilmesi, eğitim alabilmesi ve sosyalleşmesi için çalıştıklarını söyledi. Seminerde, Down Sendromunun hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu dile getiren Deyyan Çetin, imkan sağlandığı takdirde çocukların çoğu zaman günlük işlerini kendi başlarına yapabilecek duruma gelebildiğini aktardı.

Programa öncülük eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özel çocukların toplumun ayrılmaz birer parçası olduğunu söyleyerek, "Onların gülüşüne ve mutluluğuna bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Toplum olarak ve birey olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Düzenlemiş olduğumuz programa çocuklarıyla katılan ailelere teşekkür etmek istiyorum. Seminerde konuşan Deyyan Çetin hanıma verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda Hasibe Yazgı ve seminere konuşmacı olarak katılan Deyyan Çetin'e, seminere katılan aileler tarafından geleneksel el sanatı eserleri hediye edildi.

25.07.2017 16:17:12 TSI

NNNN