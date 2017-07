YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Başkan İle Çay Sohbetleri' Hisarardı Mahallesiyle devam etti

- Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

- "Önceliğim hemşehrilerimin memnuniyetidir"



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 'Başkan İle Çay Sohbetleri' toplantıları kapsamında Hisarardı Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Başkan ile Çay Sohbeti" programı kapsamında gerçekleştirilen toplantıların ikincisinin düzenlendiği Hisarardı Mahallesi'nde vatandaşlar, taleplerini Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a bizzat iletme fırsatı buldu. Hisarardı Mahallesi'nin Kastamonu'nun çok özel bir mahallesi olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, burada bulunan Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'ya güç verdiğini vurguladı. Kastamonu'nun manevi iklimini ve huzurunu tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ve buna yönelik projelere daima destek verdiklerini belirten Başkan Tahsin Babaş, "Yeni bir proje hazırlanıyor. Bu proje Şeyh Şaban-ı Veli Aydınlanma ve Huzur Yolu Hanönü'nde başlıyor Taşköprü, Kastamonu, Bolu ve İstanbul'a uzanıyor. Bu projeyi ben çok önemsiyorum. Bu doğrultuda Şeyhoğlu Konağı'nı da merkez yapmayı planlıyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ve Kastamonu Üniversitemiz ile birlikte bu projeyi başlatacağız. İnşallah en kısa zamanda istenilen hedeflere ulaşırız" ifadelerini kullandı.

İkinci etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Bakırcılar Çarşısı'nda tarihi görünümüne kavuşacağı bu projenin yaklaşık maliyetinin 8 milyon TL olduğunu vurguladı. Kastamonu'nun tarihi ve kültürel bir merkez olduğunun altını çizen Başkan Babaş, kamuoyunun çılgın proje olarak adlandırdığı Seyran Tepe'den Saat Kulesi'ne uzanacak olan Teleferik Projesi'nin temelinin 29 Temmuz'da atılacağını duyurdu.

Kastamonu'nun her alanda geliştiğine de değinen Babaş, eksiklikleri hızla gidermek adına çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Babaş, "1994 yılında su şebeke şefi olarak göreve başladığımda Kastamonu'da suyu olmayan evler vardı. Bugün ise ilimizin 100 yıllık içme suyunu karşılayacak olan Kırık Barajı'nın temeli atıldı ve yapımı hızla sürüyor. Yine Su Arıtma Tesisi yeniden yapılıyor. Bunun yanında Atık su Arıtma Tesisi'de yapılıyor. Bu alanda toplam 170 milyon TL'lik bir yatırım ilimize kazandırıldı. Kefeliyi tünelle geçmek gibi büyük bir projemiz var. Bunun için önemli adımlar attık. 355 metrelik bir tünel ile Kefeli'nin oradan Hisarardı Mahallesi'ne direkt geçiş sağlamayı planlıyoruz. İnşallah en kısa sürede buna da başlayacağız. Amacımız burada trafiğin rahatlaması ve bölgede turizmin canlanması açısından ulaşımın kolaylaşması. Biz bu yolda vatandaşlarımızla anlaşarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine tarihi ve kültürü canlandırmak adına sokak sağlıklaştırma projelerimiz sürecektir. Bir diğer büyük projemiz, yeni yaptığımız Turizm Yolunu Seyran Tepe projemizin yanından Hisarardı Mahallemize indirmektir. Burada din turizmi için ilimize gelen vatandaşlarımız Turizm Yolunu kullanarak Şeyh Şaban-ı Veli'ye hızla inebileceklerdir. Bizler turistlerin ilgisini çekecek ve ilimizin turizmini geliştirecek her türlü projeyi hızla bitirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz bu noktada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu projemiz de mahallemize ciddi bir değer katacaktır" diye konuştu.

Faaliyete geçirilen Sosyal Market ve Yaşlı Bakım Hizmetleri projeleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştıklarını ifade eden Başkan Babaş, "Sizlerin verdikleri katkılarla bu projelerimiz değer kazanıyor. Bugün Sosyal Market olsun Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz olsun büyük bir özveriyle çalışmakta. Bu noktada gerek çalışanlarımıza gerekse siz değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Her projemizi Kastamonumuz için hemşehrilerimiz için yapıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimin memnuniyeti benim önceliğimdir. Bir noktada proje yaparken mutlaka hemşehrilerimizle sohbet ediyor onların görüşlerini alıyoruz. Biz belediyeciliği vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki üç yılda çok büyük işlere imza attık. Bu sürede ilimize yaklaşık 140 milyon TL'lik yatırım yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte de yeni hedeflerimize hızla ulaşırız. Toplantımıza katıldığınız ve bizleri mahallemiz ile ilgili bilgiler verip taleplerde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konuşmasının ardından vatandaşların mahalleleri için talep ve önerileri tek tek not alındı. Başkan Babaş, kendisine iletilen soruları bizzat cevapladı. Yaklaşık iki saat süren halk toplantısı Hisarardı Mahallesi sakinlerinin Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

25.07.2017 16:17:59 TSI

