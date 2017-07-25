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Niksar'daki 'Kale Hamamı' restore ediliyor



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi kale içerisinde bulunan hamamda restore çalışmaları başladı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın seçim beyannamesinde olan Kale Hamamı Restorasyonu projesi hayata geçiyor. Niksar Belediyesi ve İl Özel İdaresince Niksar Kale Hamamı Restorasyonu projesi için çalışmalara başlandı. Yapılan kazı çalışmalarının ardından, tarihin yaşadığı Niksar'da geçmişine uygun bir restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Geçen sene gerçekleştirilen kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yapılan çalışmayla ilgili tarihin Niksar'da yeniden ayağı kalkması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi. 101 proje içerisinde Niksar Kale Hamamı Restorasyonu projesinin de bulunduğunu belirten Başkan Özcan, çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

(SÖZ-UY-Y-)



25.07.2017 16:19:23 TSI

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