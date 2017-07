YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Her şey çocukların sağlığı için

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri için her gün binlerce çocuğun kullandığı Atatürk Kent Parkı içindeki oyun gruplarında temizlik yaptı.

Atatürk Kent Parkı içinde bulunan oyun grupları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek'in kontrolündeki ekiplerce temizlendi. Ekipler, oyun gruplarını çocukların sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla temizleyerek hijyenik hale getirdi. Oyun gruplarında yer alan grafiti yazıları da temizlenerek kötü görüntüden uzaklaştırıldı.

Yapılan temizlik çalışması hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Peyzaj Mimarı Seçil Kartal Eren, Manisa'daki en büyük oyun gruplarının yer aldığı Atatürk Kent Park alanını her gün binlerce çocuğun ziyaret ettiğine dikkati çekerek oyun gruplarına yönelik yeni bir temizlik uygulaması başlattıklarını söyledi. Eren, "Bütün oyun gruplarını dezenfekte edip, salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Manisa merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok fazla park alanı var. Tamamen temizlik işlemine yönelik kurduğumuz yeni bir ekip ile düzenli periyotlarla oyun gruplarının temizliklerini gerçekleştireceğiz" dedi.



Olası salgın hastalıkların da önüne geçiliyor

Kullanılan dezenfekte malzemelerinin çocuklara ve çevreye zarar vermeyecek nitelikte olduğunu belirten Eren, "Doğal temizleyiciler ile oyun gruplarını temizliyoruz diyebiliriz. Park alanlarında ayrıca grafiti yazılarımız da mevcut. Çirkin yazılar da olabiliyor. Bunların önüne geçmek için de ayrıca grafiti temizleyiciler ile temizliğini yapıyoruz. Bu temizlik işleminin ardından dezenfeksiyon işlemine başlıyoruz. Bu köpük makinesiyle önce oyun gruplarına uygulanıyor daha sonra fırçalarla temizleniyor. Son olarak basınçlı makineler ile temizleme işlemi yapılıyor. Temizlik işlemi ardından çocuklarımız oyun gruplarını kullanmaya devam edebilir. Hiçbir sakıncası yok. Böylelikle salgın hastalıkların da önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Temizlik çalışmalarını hafta bir düzenli olarak yapacaklarının bilgisini veren Eren, gerektiği takdirde periyotlarda değişime gidilebileceğini söyledi.

