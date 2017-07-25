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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

25 Temmuz 2017 Salı, 16:19
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas-Bodrum karayolunda bir aracın yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde Milas-Bodrum karayolunun yaklaşık 13. kilometresinde bir araç bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken araçtaki bir kişi hafif yaralandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ekipleri, olay yerinde yaralıya müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
(DL-MB-Y)

25.07.2017 16:22:12 TSI
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