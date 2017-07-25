YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik Parkı yenileniyor

Gençlik Parkı yenileniyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından Liman Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı yenileniyor.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Liman Mahallesi'nde onarım ve yenileme çalışması süren Gençlik Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.



"İnsanlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

Park ve bahçelerin, vatandaşların daha rahat ve huzur içerisinde vakit geçireceği alanlara dönüştürmenin hedef ve vazifeleri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "Liman Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Gençlik Parkı'nda bir düzenleme yapıyoruz. Parkın zemininden tutun peyzajına kadar, halı sahalarına, banklarına kadar her şeyini sıfırdan yeniden tesis ediyoruz. İnsanlarımızın mutlu olacağı, haliyle bölgesindeki insanlarımızın mutlu olacağı, yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın rahatça, huzur içerisinde zaman geçireceği parklar ve dinlenme alanları oluşturmak bizim en başta hedeflerimiz ve vazifelerimizden birisidir" dedi.



"Çocuklar geleceğimiz"

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün park ve çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık verdiğini söyleyen Başkan Tok, "Liman Mahallesi Gençlik Parkı'nın ve yakınındaki Ilıcaspor'a yönelik olan halı sahayı revize ediyoruz. Eskimiş ve standartların altında olan halı sahayı yeniden düzenleyerek Ilıcaspor'a ve sporseverlerimize kazandırmış bulunuyoruz. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın oynandığı şehrimizde ve ilçemizde bize yakışan artık sporda alt yapı eksikliği olmamasıdır. Halkımızın ve kulüplerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için halı saha yenileme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Parklarımızı, bahçelerimizi sağlıklı yaşam alanı haline getirmek için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın buralardan rahatça istifade edebilmeleri ve spor yapabilmeleri için revize çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



25.07.2017 16:25:48 TSI

NNNN

