Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abuzer Bakır idaresindeki elektrikli bisikletle Hacı Dilek idaresindeki 02 FU 172 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yanında çarpıştı. Yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Abuzer Bakır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
25.07.2017 16:26:11 TSI
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