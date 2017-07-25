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Albay Vural'dan veda ziyareti

25 Temmuz 2017 Salı, 16:25
Albay Vural'dan veda ziyareti
Albay Vural'dan veda ziyareti

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Son yayınlanan kararname ile Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş'e veda ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş Vural'a yeni görevlerinde başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı İbrahim Ayhan Vural ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür etti ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
(YY-AA-Y)

25.07.2017 16:27:15 TSI
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