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Bozüyük TDP sorunlara çözüm üretiyor

25 Temmuz 2017 Salı, 16:25
Bozüyük TDP sorunlara çözüm üretiyor
Bozüyük TDP sorunlara çözüm üretiyor

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen huzur toplantısında vatandaşlardan gelen talep ve istekler Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği (TDP) ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuluyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında gerçekleştirilen huzur toplantısında muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler ilgili birimlerce not alınmıştı. Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Kahri İnci'nin talepleriyle ilgili olarak çalışma yaparak, toplum adına ihtiyaç olan eksikliklerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla irtibata geçti. TDP ekipleri tarafından Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar sonucunda ilk olarak Yenidoğan Mahallesinde Saraycık Caddesi Manişar kavşağı ve Doğankuşu Sokağı kesişimine istenilen yaya geçitleri çizgileri çizildi. Ardından Yenidoğan Mahallesi Saraycık Caddesi 313 Sokak üzerindeki yeterli olmayan aydınlatmalar OEDAŞ işletme şefliğince yapılan görüşmeler sonrasında artırıldı.
(İC-MET-Y)

25.07.2017 16:27:47 TSI
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