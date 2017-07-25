YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalık'ta Müftü Tosun'dan gazilere nazik ziyaret

Ayvalık'ta Müftü Tosun'dan gazilere nazik ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Müftü Orhan Tosun Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal ve gaziler tarafından karşılanan Müftü Tosun'un ziyareti sohbet havasında gerçekleşti.

Müftü Tosun ziyaretinde; gazi ve şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilecek her ziyaretin, her birey için kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Ayvalık'taki gaziler ve şehit ailelerine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında Müftü Orhan Tosun'a bilgiler veren Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal ise vakfın Ayvalık temsilciliğinin açılışından bu yana ilk kez kendilerini bir Müftü'nün ziyaret ettiğini kaydederek, "Sayın Müftümüz bu ziyaret ile bizi son derece mutlu etti" dedi.

(SS)



25.07.2017 16:35:11 TSI

NNNN

