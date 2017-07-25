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Minderde madalya mücadelesi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında minderde madalya mücadelesi veren güreşçileri tribünlerden büyük bir heyecanla izledi.

Spor müsabakalarının yapıldığı tüm tesislerdeki turnuvaları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun memleketinde yapılan güreş müsabakalarını izlemek üzere Kavak'a gitti. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte güreşçilerin minderdeki madalya mücadelesini ilgiyle izleyen Başkan Yılmaz, olimpiyatların maskotu Çakır ile selamlaşmayı da ihmal etmedi.

Minderde yaşananlara tribünlerden ortak olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Güreşçiler diyarı denince akla Kavak ilçemiz gelir. Çünkü bizim bir efsanemiz var. Yaşar Doğu. Bugün burada bir kez daha şahitlik ediyoruz ki Yaşar Doğu'nun torunları onun mirasına layıkıyla sahip çıkıyor. Minderde kıyasıya bir mücadele var. Milli sporcularımız var gücüyle şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için ter döküyor. Başta Güreş Milli Takımımız olmak üzere tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kavak Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan müsabaka güreşseverler tarafından da büyük bir ilgi ile takip edildi.

(SAM-SLH-Y)



25.07.2017 16:40:23 TSI

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