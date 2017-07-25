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Denizli Valisi'nden vatandaşı ikna edin talimatı



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Valisi Hasan Karahan, Tavas ilçesinde tamamlanmasına bin metre kalan içme suyu projesinin, bir vatandaşın evine denk gelmesi nedeniyle en kısa sürede çözün talimatı verdi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 3. Dönem toplantısı Denizli Valiliğinde gerçekleştirildi. Daire Müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıya ilk defa başkanlık eden Vali Hasan Karahan, sıra ile kurumlardan bilgi aldı.

Denizli'nin güzel bir şehir olduğunu belirten Vali Karahan, başarılı çalışmalar yapmak için gayret edeceklerini söyledi. Toplantıya Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Cengiz Yıldız'da son kez katıldı. İlk olarak sunumu yapan DSİ 21. Bölge yetkilisi Denizli'deki içme suyu ve sulama hakkında bilgi verdi.

Denizli'ye yapılan iki içme suyu projesi ile Denizli'nin içme suyu konusunda 2050 yılına kadar sorunun olmadığı açıklandı. Sulama suyu projelerinde ise Tavas Projesinin son bin metresinde bir vatandaşının evinden dolayı projenin tamamlanamamasına Vali Hasan Karahan müdahale etti.

Vatandaşın ikna edilmesini isteyen Vali Karahan, DSİ yetkilisinden konu hakkına bilgi aldı. DSİ yetkilisi, "Terfi merkezindeki iletim hattımızda tamamlayamadık. Vatandaşımızın evine isabet ediyor. Tahliye etmek istemedik. Mağdur olmasın diye kendimiz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kamulaştırılmış yer. Hayvanları var, kendimiz kiralık ev bulduk ama sonradan vazgeçtiler, kimse kiraya ev vermiyor. Açıkta kalacaklar. Kapıya atmak gibi bir pozisyon oluyor. Şantiye de yer verelim dedik, kabul etmedi. Kanunen çıkarabiliriz ama. Başka çözüm arıyoruz. Bu sezon sulama başlamayacak. Şuanda yatırım bitmemiş olarak gözüküyor. Bin metrelik yer kaldı. O iletim hattı tamamlanınca proje bitmiş olacak" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan da vatandaşın en kısa sürede ikna edilmesi gerektiğini belirterek "Vatandaş, nasıl olsa parasını almış, ikna edin. Kamulaştırma parasını verilmiş. Projenin tamamlanması gerekir." Toplantının kalan bölümü ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(İHA-SÇ-Y)



25.07.2017 16:40:47 TSI

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