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Yukarı Selimli ve Söğüt Mahalleleri asfaltlandı

25 Temmuz 2017 Salı, 16:42
Yukarı Selimli ve Söğüt Mahalleleri asfaltlandı
Yukarı Selimli ve Söğüt Mahalleleri asfaltlandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli ve Söğüt Mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.
İlçe ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerin en büyük problemi olan yol ve ulaşım sorunlarını da çözmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hekimhan'ın Yukarı Selimli Mahallesinde 3 kilometre, Söğüt Mahallesinde ise 1.5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sezon boyunca Hekimhan ilçesinde 10 mahallenin ulaşım sorununu çözdü. Büyükşehir bu 10 mahallede toplam 26.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaptı.
Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle halkı mahallelerinin uzun yıllardır hizmete aç olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
(BT-SD-Y)

25.07.2017 16:44:46 TSI
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