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Cuma Güzel güven tazeledi

- Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel:

- "Sporu tabana yaymaya çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Olağan Kongresinde Cuma Güzel, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Güzel, amaçlarının sporu tabana yayarak geleceğin sporcularını yetiştirmek olduğunu söyledi.

Şahinbey Belediyesi meclis salonunda yapılan olağan kongrenin Divan Başkanlığını Abdulkadir Gözegir, Divan Üyeliğini ise Vakıf Demir ve Enver Bal yaptı. Yapılan olağan kongrede Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel kulüp başkanı olarak seçilirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Onur Kurulu üyeliğine seçildi.

Yeni yönetim

Kulüp Başkanlığa yeniden seçilen Cuma Güzel'in yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu, Yönetim Kurulu Asil Üyeler, Nihat Aydıngüler, Mehmet Demirtaş, Şakir Aktar, İbrahim Özdemir ve Muhammed Ali Şahin olarak belirlendi. Yönetim Yedek üyeleri ise , Aslettin Yıldız, Hüseyin Güneş, Hamza Kütükçü, Adem Erkan, İbrahim Halil Akgün Ahmet Temizyürekve Mehmet Çalışkan'dan oluştu.

Yeni yönetimin Denetim Kurulunda ise şu isimler yer alıyor, Birol Ülger, Ali Aytek ve Hüseyin Kılıç seçilirken, yedek üye olarak ise Şeyma Gökçek, Halil Tozar ve Ali Çiftçi seçildi. Takımın Onur Kurulu üyesi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu oldu.

Gençleri spora yönlendiriyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, konuşmasına gençleri spora teşvik etmek için, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu önderliğinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün Gaziantep'te ve Türkiye'de önemli bir yere gele bilmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Öncelikle verilen bu mücadelede bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Bunun için Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu önderliğinde gençlerimize eşofman takımı, tişört, futbol, voleybol, basketbol topları ve spor ayakkabı dağıtımı yaparak spora teşvik ediyoruz. Şuanda faal sporcu sayımız 15 bin 344 ancak bu sayıyı daha da artırarak sporu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında tesisleşmeyle ilgilide önemli çalışmalarımız var. ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir ile Başkanımız bir araya gelerek nerelere saha yapılabilir nereye tesis yapıla bilir bunun üzerinde fikir alış verişinde bulundular. Bunun yanı sıra Akkent Spor Köyümüzde okçuluk sahası yapıyoruz. Sporu tabana yayarak gençlerimize sporu aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



25.07.2017 16:46:10 TSI

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