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Tümgeneral Halis Zafer Koç'tan Başkan Yağcı'ya veda ziyareti

25 Temmuz 2017 Salı, 16:45
Tümgeneral Halis Zafer Koç'tan Başkan Yağcı'ya veda ziyareti
Tümgeneral Halis Zafer Koç'tan Başkan Yağcı'ya veda ziyareti

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Terfi ve Tayin Kararnamesi ile Tümgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Halis Zafer Koç, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya veda ziyaretinde bulundu.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İlimizde 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığımız çok değerli Paşamız, Komutanımız Tümgeneral Halis Zafer Koç veda ziyaretinde bulundular. Terfi ve tayin kararnamesi ile 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç Paşamız, Tümgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atandı. Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde dosta güven düşmana korku salan şanlı ordumuzun bir neferi olarak görev yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duran Paşamıza özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok değerli ailesine ve Komutanımıza bundan sonraki yaşantılarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Yağcı, Halis Zafer Koç'a hediye takdim etti.
(DA-Y)

25.07.2017 16:46:55 TSI
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