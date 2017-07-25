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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu gazetecilerin sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay - Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Bitlis'te yerel basının sorunlarını dinleyerek, son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin (BİGACEM) ev sahipliğinde Bitlis'e gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı ve beraberindekiler, ilk olarak Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yerel gazetecilerin durumu hakkında bilgi verdi. Ardından da Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) salonunda düzenlenen toplantıya geçildi. Toplantıya Bitlis ve ilçelerinde faaliyet gösteren gazete sahipleri ve muhabirler katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiriş, "Özellikle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'i ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Burada bizlere faydalı bilgiler verecekler. Siz değerli yerel basın temsilcilerine de bizleri kırmayarak bu toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda yerel basının yaşadığı sorunları dile getiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, her bölgede neredeyse aynı sıkıntıların yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz konfederasyon olarak bölgedeki yerel basınımızın sorunlarını dinliyoruz. Dün Elazığ ve Bingöl'deydik. Bugün Bitlis'te sizlerle birlikteyiz. İlan dağıtımı ve kurumların ilana çıkmamaları, Anadolu basınını da oldukça etkiliyor. Biz Ankara'dan, sizlerde yerelden bizlere destek vererek bu sorunların üstesinden geleceğiz. Burada arkadaşlarımız alanları ile ilgili bilgiler vererek sizlerin sorunlarını ve sorularını dinleyeceğiz. Elimizden geldiğince de sizlere yardımcı olmaya çalışacağız."

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ise, son aylarda yaşanan resmi ilan tarifesi değişikliği sorununa değinerek, "Yeni kabine değişikliği ile de bu sorunu çözmeye çalışacağız. Talebimiz 12 TL yönündedir. Bu yıl bunu alamazsak, önümüzdeki yıl yine 10,40 TL üzerinden yeni bir fiyat tarifesi ile zarar etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Ankara'da, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Arslan, Basın İlan Kurumu mevzuatındaki yeni değişiklikleri de anlattı. Arslan, daha sonra yerel gazete sahiplerinin yaşadığı sorunları da tek tek cevapladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı, BİGACEM'in Tatvan'da düzenlediği öğle yemeği ile sona erdi.

(VO-MSA-Y)



25.07.2017 16:47:10 TSI

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