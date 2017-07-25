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Huzurevi sakinleri Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi



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Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de huzurevi sakinleri ziyaret ettikleri Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanları doğal ortamlarında izleme fırsatını yakaladılar.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile Tabiat turizmi eylem planı kapsamında, 10 kişilik huzur evi sakini Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Parkta bulunan hayvanları doğal ortamlarında inceleyen huzurevi sakinleri, park hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Etkinlik hakkında bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, "Bir tatlı huzur almaya geldik tabiattan diye bir slogan belirledik. Huzur evindeki kapalı ortamlarda sürekli kalan, birilerinin ilgisiyle yaşayan sakinlerimizi gerçekten güzel bir ortama getirerek güzel bir gün geçirmek ve tabiattan bir huzur verebilmekti gayemiz. Bu amaçla belirlemiş olduğumuz parklarda bu sakinlerimizi ağırlamak bizim temel düşüncemiz ve kendilerine gerçekten de huzur alabilecekleri bir gün geçirttirmek" dedi.

Tertemiz havası, cıvıl cıvıl kuşların uçuştuğu, on binlerce meşe, gürgen, kayın ve ıhlamur ağaçları arasında canlıların mutlu bir yaşam sürebileceği bir yaşam parkı Kartepe'nin Uzuntarla bölgesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda bulunuyor. Bu yönüyle park, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyor. İçinde yapay göletlerin de bulunduğu Doğal Yaşam Parkı'nda halen 16 farklı türden 100'e yakın Anadolu türleri otobur ve çiftlik hayvanı yaşıyor.

(UK-GY-Y)



25.07.2017 16:47:44 TSI

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